Varga: Ungarns wirtschaftliche Fundamentaldaten „stabil und stark“

Ungarns wirtschaftliche Fundamentaldaten seien „stabil und stark“, sagte Finanzminister Mihály Varga am späten Donnerstag bei der jährlichen Figyelő Top 200 Gala in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Regierung habe die Inflation in den einstelligen Bereich gesenkt und das Vertrauen der Investoren in ungarische Staatsanleihen sei stabil, sagte Varga auf der Veranstaltung und wies darauf hin, dass neue Daten auf das Ende einer vier Quartale andauernden technischen Rezession in Ungarn hindeuteten. Diese Rezession sei „weit von einer Krise entfernt“, da sie keine Welle der Arbeitslosigkeit ausgelöst habe.

Da der Verbraucherpreisindex in den einstelligen Bereich gesunken ist, werden die Reallöhne wieder steigen, was den Verbrauch und das BIP-Wachstum ankurbeln wird, sagte er. Varga wies auch auf die Verbesserung der Handels- und Leistungsbilanzsalden hin. Das stetige Vertrauen in die ungarische Wirtschaft zeige sich in der Emission von Fremdwährungsanleihen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar durch die staatliche Schuldenmanagementagentur (AKK) am Mittwoch und dem Rekordverkauf von Forint-Anleihen im Wert von 245 Milliarden Forint am Donnerstag, sagte er.