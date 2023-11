Ungarns Breitbandausbauprojekt erfolgreich abgeschlossen

Das ungarische Breitbandausbauprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen. 97 % der Haushalte haben Zugang zu modernen Netzverbindungen, teilte die staatliche Agentur für Informationstechnologie KIFÜ am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Projekt wurde mit einem Beitrag von mehr als 3 Milliarden Forint (7,9 Mio. EUR) nicht rückzahlbarer EU-Unterstützung durchgeführt, so die Agentur. Das Ziel der Digitalen Agenda für Europa und der Nationalen Infokommunikationsstrategie war es, bis 2020 allen Haushalten einen Internetzugang von mindestens 30 Mbit/s und der Hälfte der Haushalte einen solchen von mindestens 100 Mbit/s zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen des Projekts zur Entwicklung des Zugangsnetzes der nächsten Generation wurde hervorgehoben, wie wichtig es ist, auch abgelegenen Orten mit geringer Bevölkerungsdichte Zugang zu gewähren. Dank des Starts des Programms für superschnelles Internet wird die Abdeckung mit 30 Mbit/s in Ungarn bis 2020 mehr als 95 % betragen, und der Anteil der Haushalte, die Zugang zum 1-Gbit/s-Internet haben, wird bis Ende 2022 zwei Drittel erreichen.

Insgesamt wurden 22.500 km Glasfaserkabel verlegt, und 3.800 öffentliche Einrichtungen, Schulen und Gemeinden wurden im Rahmen des Programms angeschlossen, so der Vorsitzende von KIFÜ, Endre Spaller, in einer Erklärung. Er fügte hinzu, dass Ungarn in einer globalen OECD-Zusammenfassung an achter Stelle liegt, was die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit im Land betrifft.

