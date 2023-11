Vorläufiges Gerichtsurteil zur Rechtmäßigkeit des Budapester Solidaritätsbeitrags

Das Finanzministerium erklärte am Freitag, dass es aufgrund eines Urteils eines Berufungsgerichts die von der Budapester Stadtverwaltung geschuldeten Beträge anstelle des Solidaritätsbeitrags der Zentralregierung rechtmäßig eingezogen habe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Budapester Stadtverwaltung hat im Zusammenhang mit dem Solidaritätsbeitrag des Zentralstaates Gebühren erhoben. Die Stadtverwaltung beschwert sich darüber, dass die Staatskasse Beträge aus den Kassen der Hauptstadt abgezogen hat, obwohl ein Gericht dies untersagt hat. Die Budapester Verwaltung bemüht sich um Wiedergutmachung im Fall des Rechtsschutzes von 5,6 Milliarden Forint (14,7 Millionen Euro), sagte Ambrus Kiss, stellvertretender Bürgermeister, am Donnerstag. Die Staatskasse hielt sich zunächst zwei Monate lang an den Gerichtsbeschluss, begann aber kürzlich, die Nettoabzüge aus der Stadtkasse zu erhöhen, so Kiss.

Das Finanzministerium sagte in einer Erklärung, dass es keine rechtlichen Hindernisse für die Einziehung des Beitrags gegeben habe. Unmittelbarer Rechtsschutz für die Stadt sei dadurch gewährt worden, dass das Stadtgericht in zweiter Instanz dem Finanzministerium vorübergehend untersagt habe, einen Einziehungsbeschluss gegen die Stadt vorzulegen, hieß es in der Erklärung. Am 17. Oktober teilte das Oberlandesgericht dem Fiskus jedoch seinen Beschluss mit, mit dem es das zweitinstanzliche Verfahren beendete und das erstinstanzliche Gericht verpflichtete, das Verfahren durchzuführen. Die vorläufige Maßnahme zur Gewährleistung des sofortigen Rechtsschutzes sei daher an diesem Tag beendet worden. „Jeder muss sich an das Gesetz halten und jeder muss die Steuer zahlen; die Hauptstadt ist keine Ausnahme“, heißt es in der Erklärung.

