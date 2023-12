KI kann der Durchbruch für die ungarische Wirtschaft sein

Künstliche Intelligenz kann der ungarischen Wirtschaft zum Durchbruch verhelfen, und die Regierung will Ungarn zum am besten vorbereiteten Land für die Digitalisierung in der Region machen, erklärte der Staatssekretär für Industriepolitik und Technologie am Donnerstag auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Schätzungen zufolge wird KI das BIP weltweit um 1 Billion Dollar steigern, und Unternehmen, die in sie investieren, verzeichnen erhebliche Umsatzsprünge, sagte Gergely Fábián auf der MBH-Wirtschaftskonferenz in Budapest. Fábián sagte, KI verbessere die betriebliche Effizienz, reduziere Risiken und verändere Produktionsketten vom Handel über die Landwirtschaft bis zur Industrie. KI verändere auch den Arbeitsmarkt, da sie Hunderte Millionen von Arbeitsplätzen durch solche mit höherer Wertschöpfung ersetze.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren