Polizei deckt Gruppe auf, die die Machtübernahme in Ungarn geplant haben soll

Das Nationale Büro für Ermittlungen (NNI) hat am Dienstag eine Gruppe aufgedeckt, die im Verdacht steht, den Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung Ungarns und die Entwaffnung der Polizei und der Streitkräfte zu planen, so das NNI auf der offiziellen Website police.hu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Behörden leiteten im November letzten Jahres eine Untersuchung ein, als die Gruppe ein Video auf einer öffentlichen Medien-Website veröffentlichte, in dem sie die Gründung einer „skythischen Ungarn-Gruppe“ und die Bewaffnung von Milizen ankündigte. Sie kündigten an, sie würden „alle amtierenden und ehemaligen Regierungsmitglieder“ verhaften und „die Polizei entwaffnen und die Streitkräfte umstellen“. Bei der Razzia in den Komitaten Veszprém, Pest, Zala und Bács-Kiskun, an der 150 Polizeibeamte an 10 Orten beteiligt waren, arbeitete das NNI mit der Terrorismusbekämpfungseinheit TEK zusammen. Die Polizei hat acht Personen als Verdächtige verhört und anschließend drei Männer, einen 53-Jährigen, einen 68-Jährigen und einen 88-Jährigen, festgenommen. Außerdem beschlagnahmten sie Waffen und Dokumente, die Erklärungen enthielten, in denen die Legitimität der Republik Ungarn geleugnet wurde, sowie Ausweise und andere Papiere, die auf den Namen des skythischen Ungarn ausgestellt waren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren