Szijjártó: Europa braucht Investitionen aus dem Osten

Die Europäische Union braucht dringend Investitionen und Handel aus dem Osten, und wenn die Gemeinschaft diese behindert, wird ihr globales wirtschaftliches Gewicht abnehmen, sagte der Minister für Außenpolitik und Handel am Freitag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó, der auf einer Pressekonferenz nach dem Indo-Pazifik-Ministerforum der EU sagte, dass sich der Schwerpunkt der Weltwirtschaft in den letzten Jahren von West nach Ost verschoben habe. Während in der Vergangenheit etwa 70-80 % der weltweiten Investitionen von westlichem Kapital und die restlichen 20-30 % von östlichem Kapital finanziert wurden, habe sich dieses Verhältnis inzwischen umgekehrt. Östliche und westliche Unternehmen sind mehr denn je voneinander abhängig. „Manche sehen darin eine negative Entwicklung, aber ich halte sie für gut und positiv“, fügte er hinzu. „Es ist sehr wichtig, dass Europa in dieser neuen Ära die richtigen Antworten findet, denn wenn schlechte Antworten auf diese neue Realität gegeben werden, werden sie viel schwerwiegendere Probleme für die Wirtschaft verursachen“, sagte er.

Er sagte, Europa brauche Investitionen und Handel aus dem Osten, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die elektronische Umstellung in der Automobilindustrie, einem äußerst wichtigen Wirtschaftszweig, ohne asiatische Zulieferer unmöglich sei. „Wenn sich Europa gegen Investitionen aus dem Osten verbarrikadiert und Handelsschranken mit dem Osten errichtet, wird die Europäische Union weiter an wirtschaftlicher Bedeutung verlieren“, sagte er und fügte hinzu, dass China die EU in Bezug auf das BIP bereits überholt habe. Er bestätigte, dass die ungarische Regierung während der bevorstehenden ungarischen EU-Ratspräsidentschaft weitere Schritte in Richtung Konnektivität unternehmen werde und plane, die Freihandelsgespräche mit südostasiatischen Staaten wie Malaysia, Indonesien, Thailand und den Philippinen zu beschleunigen. „Während wir in Europa in unseren Problemen und überholten, ideologisch geprägten Streitigkeiten gefangen waren, wurde in Südostasien eine der größten Freihandelsregionen der Welt geschaffen“, sagte er.

Die Länder der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) erwirtschaften 29 % des globalen BIP, und „es liegt daher im Interesse der Europäischen Union, eine möglichst enge Zusammenarbeit mit dieser Freihandelsregion zu entwickeln“, sagte er. Wenn die EU Freihandelsabkommen „mit der Absicht politischer und ideologischer Belehrung“ unterzeichnen wolle, würden die Partner dem Abkommen natürlich nicht beitreten, so der Minister.

Er lobte den Erfolg der ungarischen Politik der Öffnung nach Osten. Hätte die Regierung dem „Druck und den Versuchen, uns zu entmutigen“ nachgegeben, hätte Ungarn große Chancen verpasst, wenn man bedenkt, dass die größten Investitionen in den letzten zehn Jahren aus China und Südkorea kamen, fügte er hinzu. Der Handel zwischen Ungarn und den südostasiatischen Ländern ist in den letzten zehn Jahren um 75 % gestiegen, und die Investitionen aus der Region haben dazu beigetragen, dass die ungarische Wirtschaft einen höheren Gang einlegen und ihren Wachstumskurs beibehalten konnte. „Ungarn ist der lebende Beweis dafür, dass die Ost-West-Kooperation tatsächlich große Vorteile hat“, fügte er hinzu.