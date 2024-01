Szijjártó: Westeuropäer wollen Wettbewerbsvorteil von Mitteleuropa untergraben

Die Westeuropäer versuchen mit rechtlichen und politischen Angriffen, die Wettbewerbsfähigkeit Mitteleuropas zu untergraben, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag in Brüssel und betonte, sie seien neidisch auf die Fähigkeit der CEE-Länder, Investitionen aus dem Osten anzuziehen. „Sicherheitsbedrohungen untergraben weitgehend den freien Handel, während politische und ideologische Angriffe den freien Fluss von Investitionen bedrohen“, was sich auf Exportwirtschaften wie die ungarische auswirkt, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz nach einer Tagung des Rates der Europäischen Union zu Handelsfragen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er sagte, Ungarn unterstütze ein globales Abkommen zur Erleichterung von Investitionen, das von der Welthandelsorganisation auf ihrer nächsten Tagung angenommen werden soll. Damit würden politische und ideologische Hindernisse, die dem freien Fluss von Investitionen im Wege stünden, untergraben, fügte er hinzu. Szijjártó bekräftigte Ungarns Ablehnung des De-Risking – also der Trennung der chinesischen und der europäischen Wirtschaft – und bezeichnete dies als „künstliche politische Intervention“, die den wirtschaftlichen Interessen Europas zuwiderlaufe. Verkleidet in bürokratische Sprache, „wollen sie … Investitionen aus … China abschirmen“, sagte er. Der Minister erklärte, Ungarn wolle nicht gezwungen werden, zu künstlichen Interventionen in die Wirtschaft zurückzukehren, die an die kommunistische Ära erinnerten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das nächste Jahrzehnt werde „ein Jahrzehnt der östlichen Investitionen in Europa“ sein. Die meisten Investitionen in Ungarn kamen in den letzten vier Jahren aus Südkorea bzw. China, die damit Deutschland und die USA vom ersten Platz verdrängt haben, fügte er hinzu. Er sagte, Mitteleuropa sei wettbewerbsfähiger als Westeuropa, wenn es darum gehe, Investitionen anzuziehen, „und wir Ungarn sind die Hauptantriebskraft für den Erfolg Mitteleuropas“. „Die globale Automobilrevolution basiert im Wesentlichen auf der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit, und Ungarn ist zur europäischen Drehscheibe für all dies geworden“, sagte er. Ungarn, fügte Szijjártó hinzu, achte nicht auf die Nationalität der Eigentümer eines Unternehmens, sondern nur darauf, dass es die ungarischen Gesetze einhalte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren