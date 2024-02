Welttag der Fremdenführer und Reisemesse in Budapest

Aus Anlass der Gründung des Weltverbandes der Gästeführer wurde im Jahre 1990 der International Tourist Guide Day eingeführt, der seitdem alljährlich am 21. Februar veranstaltet wird und das Augenmerk auf die „unverzichtbare Arbeit von gut ausgebildeten“ Fremdenführern lenken will. Anlässlich dieses Aktionstages finden auch in zahlreichen Städten und Gemeinden von Ungarn besondere, teilweise kostenlose Stadtführungen und Rundgänge statt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Industrie- und Handelskammer Budapest lädt vom 21. bis 25. Februar 2024 zu einer Veranstaltungsreihe mit mehr als 100 Führungen durch Ungarns Hauptstadt ein. Dazu gehören Spaziergänge in Buda und Pest, Bustouren zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Schifffahrten auf der Donau und Straßenbahnfahrten mit der Linie 1, die an besonders schönen Stellen der Stadt entlangfährt. Die Programme sind sowohl für Besucher als auch für Tourismusexperten interessant und informativ. Die professionell geführten Touren können im Internet gebucht werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Messegelände HUNGEXPO in Budapest findet vom 22. bis 25. Februar 2024 die 46. Internationale ​​Reisemesse statt. Ungarns führende Messe für Urlaub und Reise erwartet ihre Besucher neben ihren traditionellen Ständen sowie mit der Budapest Boat Show, dem Caravan-Salon und der E-Bike Test & Show auch in diesem Jahr wieder mit neuen interaktiven Programmen. Dazu zählen die sogenannten Wasser- und Virtual Reality-Erlebniswelten. Damit hält die breite Palette an Angeboten und Veranstaltungen für jede Generation Interessantes und Unterhaltsames bereit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Präsentation von Destinationen, Angeboten und Ideen für inländische und ausländische Reiseziele gilt nicht nur in Fachkreisen als Saisoneröffnung und ist jeden Besuch wert.