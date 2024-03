Mehr als 100 internationale Experten nehmen am Ungarischen Weingipfel teil

Mehr als 100 internationale Experten werden zwischen dem 21. und 25. April auf dem von der Ungarischen Weinmarketing-Agentur (MBU) organisierten Ungarischen Weingipfel in Budapest und während Landesrundfahrten eine Einführung in ungarische Weine erhalten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Expansion auf ausländische Märkte sei eine echte Triebkraft für den Weinhandel, und die kürzlich gegründete Agentur arbeite darauf hin, sagte der für Weinmarketing zuständige Regierungsbeauftragte am Mittwoch. Pál Rókusfalvy sagte, eine Studie über die Primär- und Sekundärmärkte für ungarische Weine habe ergeben, dass Weißweine im Ausland am meisten gefragt seien und 86 Prozent der Exporte im vergangenen Jahr ausmachten. In Deutschland und Großbritannien werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um ungarische Weine zu vermarkten, und auch in China, Südkorea, Polen und den USA wächst ihre Präsenz, fügte er hinzu.

Bei der Vorstellung des Programms des Ungarischen Weingipfels sagte die Marketingdirektorin der MBU, Anita Pusztai, dass neun Masterkurse einen Überblick über die wichtigsten ungarischen Rebsorten bieten werden. 107 Weingüter werden am ersten Tag des Gipfels im Millenáris Park 386 Produkte internationalen Weinhändlern, Autoren und Sommeliers vorstellen. Danach folgt ein dreitägiges Studienprogramm mit vier optionalen Routen, die Besuche in Weinkellern und regionale Verkostungen beinhalten, fügte sie hinzu.