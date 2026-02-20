Master Good investiert 72 Mrd. HUF in Kapazitätserweiterung

Das Geflügelunternehmen Master Good investiert 72 Mrd. HUF in die Verdopplung der Kapazität seines Werks in Kisvárda (Nordostungarn), gab Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Regierung unterstützt die Investition, mit der 600 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, mit 22 Mrd. HUF, erklärte Szijjártó in einer von seinem Ministerium veröffentlichten Mitteilung. Er fügte hinzu, dass die Investition eine „große Chance” für die lokalen Lieferanten von Master Good darstelle. Master Good macht etwa die Hälfte der ungarischen Geflügelverarbeitungskapazität aus, und etwa die Hälfte seiner Produktion wird exportiert. Diese Exportquote werde mit der Kapazitätserweiterung steigen, sagte Szijjártó. Die Produktion des ungarischen Lebensmittelsektors erreichte 2025 7.000 Mrd. HUF. Die Produktion ist doppelt so hoch wie die Inlandsnachfrage.