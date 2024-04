Szijjártó: Energieversorgung muss frei von Ideologie sein

Versorgungssicherheit und Preis sind die einzigen Faktoren, die die Energiepolitik der Regierung bestimmen, sagte der ungarische Außen- und Handelsminister am Dienstag auf dem 5. Budapester LNG-Gipfel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir nehmen keine Rücksicht auf politische oder ideologische Aspekte“, sagte Péter Szijjártó auf der Veranstaltung. „Wir sind nicht bereit, eine Partnerschaft aufzugeben, die sich als zuverlässig erwiesen hat… Wir werden auch keine Verträge kündigen, von denen wir profitieren“, so der Minister. Er hob die Bedeutung der Diversifizierung hervor und erklärte, dass die Regierung diesen Begriff so interpretiere, dass „neue Ressourcen gesichert werden, anstatt bestehende auszuschließen“. Angesichts der geografischen Lage Ungarns sei das Land in hohem Maße von der Infrastruktur der Region abhängig, so dass der Ausbau des regionalen Netzes von entscheidender Bedeutung sei, sagte er. „Die Infrastruktur bestimmt den Energiemix und wirkt sich auf wichtige Entscheidungen aus. Der Ausbau der Kapazitäten ist von entscheidender Bedeutung… Für uns gibt es keine überflüssigen Gaspipelines“, fügte er hinzu. Er bezeichnete den Bau der TurkStream-Pipeline als „eine Erfolgsgeschichte“ und sagte, dass Ungarn ohne diese Pipeline mit ernsthaften Schwierigkeiten zu kämpfen hätte. Er betonte, dass Ungarn das erste Land neben den Nachbarländern der Türkei sei, das türkisches Erdgas importiere.