Ankunft der Schmelzfalle weiterer Meilenstein bei der Modernisierung des Kernkraftwerks Paks

Die Ankunft einer Schmelzfalle sei ein „weiterer Meilenstein“ bei der Modernisierung des Atomkraftwerks Paks in Südungarn, sagte der Außenminister am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die massive, neue Anlage mit einer Höhe von 15 Metern, einem Durchmesser von 11 Metern und einem Gewicht von über 730 Tonnen wurde in Russland hergestellt, sagte Péter Szijjártó und fügte hinzu, dass sie direkt unter dem Reaktor platziert werde, um im Notfall verschüttete Flüssigkeiten aufzufangen. Der Minister erklärte, der Produktionsprozess in Russland sei von ungarischen Experten und Vertretern des ungarischen Amtes für Atomenergie überwacht worden, „um sicherzustellen, dass die beste und sicherste Ausrüstung fertig gestellt wird“. Die ungarische Seite habe die Fertigstellung der Schmelzfalle am 29. März gebilligt, doch habe der Transport lange gedauert. „Ein österreichisches Unternehmen organisierte den Transport, der 42 Tage dauerte … Der Transport über das Schwarze Meer und die Donau erforderte ein mehrmaliges Umladen der Schmelzfalle und ihres Zubehörs“, sagte er. Er sagte, dass die Bauarbeiten mit 900 Mitarbeitern auf der Baustelle „unter Volldampf“ liefen, fügte aber hinzu, dass die Zahl der Mitarbeiter zu Spitzenzeiten des Projekts 8.000-10.000 erreichen könne. Von den geplanten 76.000 Pfählen zur Stabilisierung des Bodens seien 21.000 versenkt worden, während der Boden unter dem neuen fünften Block zu 86 % fertiggestellt sei.