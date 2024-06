Orbán: NATO-Verteidigungsbündnis ist nicht dazu da, uns in einen Weltkrieg zu ziehen

Die NATO sei ein Verteidigungsbündnis, und Ungarn sei mit dem ursprünglichen Ziel beigetreten, Schutz zu gewährleisten und sich nicht in einen Konflikt außerhalb des Bündnisgebiets einzumischen, wodurch die Gefahr eines Weltkriegs erhöht würde, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nannte es „absurd“, dass „die NATO ihre Mitglieder in einen Weltkrieg hineinzieht, anstatt sie zu schützen“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, die westeuropäischen Länder strebten danach, den Krieg zu gewinnen, und fühlten sich sicherer, weil sie geografisch weit von Russland entfernt seien. Diese Länder betrachteten die Ukraine und Mitteleuropa als Pufferzone, sagte er. „Es ist das Gleiche wie früher, oder? Dafür haben sie uns benutzt.“ Orbán sagte, der Druck, dem er in Europa ausgesetzt sei, werde mit jedem Gipfel größer. Der Widerstand, so Orbán, hänge davon ab, „ob wir das Land hinter uns haben“ und ob Ungarn in seiner Haltung für den Frieden geeint sei, „ob wir mutig genug sind, für den Frieden einzutreten und zu sagen, dass wir nicht bereit sind, für die Ukraine zu sterben.“

In der Zwischenzeit sagte der Ministerpräsident, dass die Wiedereinführung der Wehrpflicht „die innere Angelegenheit aller Nationen“ sei und nicht eine Angelegenheit, die im Rahmen einer „imperialen Armee der Europäischen Union in Brüssel“ entschieden werden sollte, denn „andere, die Entscheidungen über ungarisches Blut treffen, sind inakzeptabel“. Ungarn habe das Fach Verteidigung in den Lehrplan der weiterführenden Schulen aufgenommen, sagte Orbán. „Wir tun viele Dinge, die Ungarn und die gesamte Gesellschaft in die Lage versetzen werden, sich ohne Wehrpflicht selbst zu verteidigen“, sagte er. Er lobte die Berufssoldaten als die „Besten der Gesellschaft“, die bereit seien, ihre Lebensweise zu ändern, um das Vaterland zu verteidigen. Orbán sagte, die von den Soldaten vertretenen Werte wie Disziplin, Selbstaufopferung, Kameradschaft und Teamarbeit sollten auch in anderen Gruppen präsent sein und durch Programme wie die Reservistenausbildung und die militärische Sekundarschulbildung verstärkt werden. „Und Sommerprogramme, die den jungen Menschen die Idee des Waffentragens, der Ehre und der Liebe zum Vaterland näher bringen“, ohne die Wehrpflicht wieder einzuführen, fügte er hinzu.