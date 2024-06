Orbán: Friedensmarsch soll zeigen, dass Ungarn an der Schwelle zwischen Krieg und Frieden steht

Der Friedensmarsch, der am Samstag in Budapest stattfand, wurde organisiert, um zu betonen, dass „Ungarn an der Schwelle zwischen Krieg und Frieden steht“, sagte der Ministerpräsident in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und fügte hinzu, dass es wichtig sei, zu erklären, dass die Kriegsgefahr real sei, „im Gegensatz zu dem, was viele – vor allem in Westeuropa und die vom Westen finanzierte Linke – sagen“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir müssen auch deutlich machen, dass sich die Ungarn nach Frieden sehnen und wir nicht glauben, dass Europa einen weiteren Krieg verkraften könnte“, sagte Viktor Orbán. Die Demonstration eine Woche vor den Wahlen zum Europäischen Parlament sei auch eine Erinnerung daran, dass „die europäischen Gründerväter, die ebenfalls der Meinung waren, Europa könne keinen weiteren Krieg verkraften, Recht hatten“, so Orbán. Während die Europäische Union ursprünglich ein Friedensprojekt war, das gegen den Krieg geschaffen wurde, „marschiert sie nun voran und zieht uns in einen solchen hinein“, sagte er. Es sollte auch klargestellt werden, dass „wir der EU nicht beigetreten sind, um gemeinsam einen Krieg zu führen, um 100 Milliarden Euro in den Krieg zu stecken…“. Er fügte hinzu, dass die demokratische US-Regierung und die führenden Politiker der EU bereit seien, „das Monster“ des Krieges zu füttern.

Unterdessen sagte Orbán, die europäischen Staats- und Regierungschefs müssten sich fragen lassen, wie die Wirtschaft der Union wiederhergestellt werden könne, „wenn wir all unser Geld in der Ukraine ausgeben“. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament gehe es darum, „den europäischen Staats- und Regierungschefs klar zu machen, dass es eine Demokratie gibt und die Stimme des immer größer werdenden, friedliebenden Europas nicht ignoriert werden kann“. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssten dazu gedrängt werden, friedensfreundliche Entscheidungen zu treffen, und kriegsbefürwortende Politiker müssten „verjagt“ werden. In Ungarn stehe nur die Fidesz-geführte Regierung für den Frieden, sagte Orbán und fügte hinzu, dass Versuche, den Krieg in der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, „einen Weltkrieg riskieren“ würden. „Lasst uns die Initiative zurückerobern und einen Waffenstillstand und Verhandlungen zulassen – bevor wir uns inmitten eines großen europäischen Krieges wiederfinden“, sagte er.

Der Ministerpräsident sagte, die Geschichte zeige, dass es in der ersten Phase eines jeden Krieges „Wut gegen die Befürworter des Friedens“ gebe, während die Kriegsbefürworter argumentierten, dass es keine andere moralisch richtige Lösung als den Krieg gebe, „wer also auf der Seite des Friedens steht, vertritt eigentlich eine moralisch falsche Position“. „Dann wurde klar, dass Krieg keine Lösung für Konflikte zwischen europäischen Nationen ist“, sagte er und fügte hinzu, dass eine Verschiebung hin zu den Friedensbefürwortern stattgefunden hat und die Jahre nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs „gerettet werden sollten“.

Der Ministerpräsident sagte, es sei möglich, dass „wir auf das Jahr 2024 zurückblicken – wie auf 1914 oder 1939 – als ein Jahr, in dem der große Ärger begann“. Dies, so sagte er, könne vermieden werden. „Es stimmt überhaupt nicht, dass jeder Krieg in den Sternen steht. Jeder Krieg ist eine Folge der Entscheidungen der Führer, und wenn die Führer vernünftig sind, wird es keinen Krieg geben“, sagte er.