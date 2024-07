Orbán: NATO sollte sich für Frieden einsetzen

Viktor Orbán hat gesagt, die NATO solle sich für den Frieden einsetzen, anstatt zu versuchen, die Kriege um sie herum zu gewinnen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Videobotschaft, die in den sozialen Medien aus Washington, DC, gepostet wurde, wo er an einem Gipfeltreffen anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Verteidigungsbündnisses teilnimmt, sagte Orbán, die NATO sei mit dem Ziel gegründet worden, die Sicherheit ihrer Mitglieder zu schützen. Heute scheine sie sich jedoch von ihrem ursprünglichen Zweck zu entfernen und immer mehr wie eine Kriegsorganisation zu agieren, fügte er hinzu. Eines der Zeichen dafür sei, dass die NATO eine immer aktivere Rolle im russisch-ukrainischen Krieg spiele. „Unserer Meinung nach ist dies gefährlich und sogar unverantwortlich, denn niemand kann sehen, wie das Ganze enden wird oder wo wir landen werden“, warnte er. Der Ministerpräsident sagte, er werde dafür plädieren, dass die NATO zu ihrem ursprünglichen Geist zurückkehren sollte. „Die NATO sollte nicht die Kriege gewinnen, die um sie herum stattfinden, sondern den Frieden“, sagte er. „Zu diesem Zweck sollten wir in erster Linie unsere eigenen Verteidigungsfähigkeiten entwickeln“. „Im Namen Ungarns werde ich daher heute bestätigen, dass wir uns nicht an der NATO-Ukraine-Mission beteiligen werden. Gleichzeitig werden wir unseren Verpflichtungen zur Entwicklung der ungarischen Verteidigungsfähigkeiten in vollem Umfang nachkommen“, sagte Orbán.