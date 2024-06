Szijjártó spricht telefonisch mit Wang Yi

Der Ausbau der Zusammenarbeit mit China wird ein wichtiges Ziel der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft sein, da sie einen großen Beitrag zur Erreichung der Ziele in den Bereichen Umwelt und Wettbewerbsfähigkeit leisten kann, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó nach einem Telefongespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte, China sei auch deshalb ein wertvoller Partner, weil es „einer der entschlossensten, lautstärksten und engagiertesten Verfechter des Friedens“ sei, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Er begrüßte den gemeinsamen chinesisch-brasilianischen Vorschlag für den Frieden in der Ukraine und sagte, Ungarn unterstütze ihn voll und ganz, da er eine gute Grundlage für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche bilden könne. Szijjártó sagte, er und Wang seien sich einig, dass „wir unsere Bemühungen um die Vermittlung des Friedens verstärken müssen, weil dies der einzige Weg ist, um weitere Verluste für die Kriegsparteien, Europa und die Welt zu vermeiden“. Ein weiterer Schwerpunkt der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft vom 1. Juli bis 31. Dezember 2024 ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, und in den Gesprächen mit Wang ging es auch um den Ausbau der europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen, sagte er. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China könne die europäische Wettbewerbsfähigkeit, die sich in letzter Zeit stark verschlechtert habe, fördern.

„Ungarn ist das beste Beispiel für die Vorteile einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Ost und West, die auf gegenseitigem Respekt und gesundem Menschenverstand beruht, da hier die größten östlichen und westlichen Unternehmen zusammenarbeiten“, sagte er. Europa würde prosperieren, wenn es die Zusammenarbeit mit China intensivieren könnte, anstatt einen ideologischen Ansatz zu verfolgen und nach Isolation zu streben, indem es Zölle einführt“, sagte er. Die EU-Zölle auf chinesische Unternehmen der Automobilindustrie seien sehr besorgniserregend, da die Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen der Schlüssel für die Umstellung der westeuropäischen Automobilhersteller auf Elektroantrieb sei, so der Außenminister. Eine Isolierung dieser Akteure würde sowohl Umwelt- als auch Wettbewerbsprobleme mit sich bringen, sagte er. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass die EU und China eine wirtschaftliche Zusammenarbeit eingehen, die auf gegenseitigen Vorteilen beruht, anstatt sich auf einen Zoll- oder Handelskrieg einzulassen“, sagte er. Ein solcher Ansatz liege im Interesse der EU und Ungarns, da ein Zoll- und Handelskrieg Hunderttausende von Arbeitsplätzen gefährden würde, fügte Szijjártó hinzu.