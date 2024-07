Verantwortung im Mittelpunkt der EU-Ratspräsidentschaft

Viktor Orbán und Volodymyr Zelensky haben sich auf eine Reihe von Themen geeinigt, die auf höchster Ebene weiterverfolgt werden müssen, so der Minister für EU-Angelegenheiten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Möglichkeit eines weiteren Treffens auf höchster Ebene könnte in Betracht gezogen werden, wenn sowohl die ungarische als auch die ukrainische Regierung Fortschritte bei ihren Aufgaben in diesen Fragen machten, sagte János Bóka in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. „Ich glaube, dass der ungarische Ministerpräsident in den letzten 24 Stunden mehr für den Frieden getan hat als die europäischen Staats- und Regierungschefs in den letzten zwölf Monaten“, sagte Bóka. Die ungarische EU-Ratspräsidentschaft könne zwar Vorschläge und Anregungen für die europäische Haltung zum Krieg machen, die Entscheidungen selbst müssten aber von den Staats- und Regierungschefs der EU getroffen werden. Die politische Verantwortung sei es, die der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft Bedeutung verleihe, da in dieser Zeit die wichtigsten Prioritäten für die nächsten fünf Jahre der Union festgelegt werden könnten, sagte Bóka. Er betonte, dass die EU-Ratspräsidentschaft einen „fliegenden Start“ gehabt habe, und wies darauf hin, dass Orbán den Präsidenten des Europäischen Rates getroffen, Gespräche mit Zelensky in Kiew geführt und den Generalsekretär des Rates empfangen habe.