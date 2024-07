Hankó: Ungarns Hochschulbildung wettbewerbsfähig und attraktiv

Die ungarischen Universitäten und Hochschulen seien „wettbewerbsfähig und attraktiv“, sagte der Minister für Kultur und Innovation auf einer Pressekonferenz und verwies darauf, dass in diesem Jahr mehr als 90.000 Studienanfänger einen Studienplatz erhalten haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In diesem Jahr haben 90.334 junge Menschen die Aufnahmeprüfungen bestanden, „wobei jeder Zweite in Bereichen studiert, die der ungarischen Wirtschaft dienen werden“, wie Technologie, Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, IT, Landwirtschaft, Medizin sowie Lehramt, sagte Balázs Hankó.