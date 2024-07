Menczer: Brüssel will Ungarn mit Migranten überschwemmen

Brüssel will Ungarn mit Migranten „überschwemmen“, „aber es wird nicht gelingen“, sagte der Kommunikationsdirektor der regierenden Fidesz-Christdemokraten am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tamás Menczer sagte auf Facebook, dass ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das Ungarn eine Geldstrafe in Höhe von 200 Millionen Euro auferlegt, weil das ungarische Migrantensystem nicht den EU-Vorschriften entspricht, „politisch motiviert“ sei. Menczer sagte, Ungarn habe die Richtlinie zur Schließung seiner Transitzonen eingehalten, obwohl es das lieber nicht getan hätte. Dann habe die EU Ungarns Schritt, Asylanträge in einer Vertretung in Belgrad entgegenzunehmen, abgelehnt. „Es gibt eine offensichtliche politische Motivation im Hintergrund: Brüssel will Ungarn mit Migranten überschwemmen. Nun, das wird nicht gelingen“, fügte er hinzu. Menczer sagte, er sei „absolut sicher“, dass die Ungarn nicht zur Kasse gebeten würden. Ungarn habe die Außengrenzen der EU bereits mit 2 Milliarden Euro geschützt.