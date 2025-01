Staatliche Anreize sorgen für 4.000 Milliarden Forint an Investitionen im Jahr 2024

Staatliche Anreize haben im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 4.000 Milliarden Forint ausgelöst. Damit war es das zweitgrößte Jahr in der Geschichte, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Szijjártó sagte, die Regierung habe mit 77 Unternehmen, darunter 23 ungarischen, Vereinbarungen über diese Investitionen unterzeichnet. Die Investitionen von sieben chinesischen Unternehmen machten die Hälfte des Investitionsvolumens aus, fügte er hinzu und verwies auf große Projekte von Unternehmen aus Südkorea und Japan. „Die Strategie der wirtschaftlichen Neutralität funktioniert“, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Investitionen chinesischer, südkoreanischer und japanischer Unternehmen im vergangenen Jahr fast 80 Prozent des Investitionsvolumens ausmachten, was den Erfolg der Ostöffnungspolitik der Regierung bestätige. Deutsche Unternehmen bildeten die viertgrößte Investorengruppe, US-Unternehmen die fünftgrößte und Schweizer Unternehmen die siebtgrößte, sagte er. Die Fahrzeug- und Elektronikindustrie bildeten das Rückgrat der Neuinvestitionen im vergangenen Jahr, gefolgt von Projekten im Lebensmittelsektor, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neunzehn Abkommen wurden über Projekte mit hoher Wertschöpfung in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, IT-Investitionen und Forschung und Entwicklung unterzeichnet, sagte er. Die Standorte der neuen Investitionen zeigen, dass das Ost-West-Ungleichgewicht in Ungarn der Vergangenheit angehört, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, die Veränderungen markierten den Beginn einer neuen Ära in der Weltwirtschaft mit einem verstärkten Wettbewerb um Investitionen. Er fügte hinzu, dass die Gewinner dieser neuen Ära die Länder sein werden, die Investitionen in Spitzentechnologie anziehen können. Ungarn habe in dieser Hinsicht im vergangenen Jahr „außerordentlich gut“ abgeschnitten, sagte er.