Regierung verlängert Kreditprogramm der Széchenyi Card

Die Regierung hat beschlossen, das Széchenyi-Card-Programm, ein staatliches Programm zur Vergabe günstiger Kredite an Unternehmen, zu verlängern und die Kreditprodukte zu straffen und zu konsolidieren, so der Minister für wirtschaftliche Entwicklung Márton Nagy – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die neuen Széchenyi Card-Kredite mit einem festen Zinssatz von 3,5 % oder weniger werden ab Juli 2022 bis Ende dieses Jahres verfügbar sein, so der Minister in einer Erklärung. „Die ungarische Regierung ist entschlossen, die ungarischen Familien und Unternehmen trotz der kriegsbedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu unterstützen. KMU bilden das wirtschaftliche Rückgrat des Landes und sichern den Lebensunterhalt von Hunderttausenden von Familien, daher ist es wichtig, sie mit Krediten zu unterstützen. Eine angemessene und gut strukturierte Kreditvergabe an Unternehmen ist eine wichtige Säule des Wachstums. Die Regierung kann dieses wirtschaftspolitische Ziel fördern, indem sie die Bedingungen der KMU-Finanzierung durch die Bereitstellung von Zinszuschüssen und Kreditgarantien verbessert“, heißt es in der Erklärung.

Das im Jahr 2021 eingeführte Széchenyi-Card-Programm hat ungarischen KMU in 390.000 Transaktionen zu Vorzugskrediten in Höhe von mehr als 4.600 Milliarden Forint (11,5 Mrd. EUR) verholfen. Széchenyi-Card-Darlehen machen nun 13 % des gesamten Kreditportfolios des Sektors aus, wobei der staatliche Garantiesteller Garantiqa 39 % der Darlehen absichert, so der Minister.