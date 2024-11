Minister spricht auf der Landpartie des Joint Venture Verbands

Wirtschaftsminister Márton Nagy sprach am Montag auf einer Veranstaltung in Miskolc, die Teil der Reihe „Landpartie“ des Joint Venture Verbands war – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, der neue wirtschaftspolitische Aktionsplan der Regierung, eine „Voraussetzung“ für die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums auf über 3 Prozent im nächsten Jahr, basiere auf wirtschaftlicher Neutralität. Im Inland wies er auf einen allmählichen Anstieg der Einzelhandelsumsätze hin und stellte eine weitere Verbesserung des Verbrauchs in Aussicht, da die Reallöhne um 9-10 % gestiegen seien. Er verwies auch auf eine deutliche Zunahme der inländischen Gästeübernachtungen, steigende Gebrauchtwagenverkäufe und einen Anstieg der Neuzulassungen um 8-9 %. Mit Blick auf die externen Faktoren sagte Nagy, der „wirkliche Durchbruch“ werde kommen, wenn die deutsche Wirtschaft, die sich auf Ungarns Exporte und ausländische Direktinvestitionen auswirkt, „sich zusammenreißt“. In Bezug auf Energie sei Ungarn in einer „guten Position“, sagte Nagy, mit dynamisch wachsenden Solarkapazitäten und einer geplanten Erweiterung des Kernkraftwerks Paks. Das Demján-Sándor-Programm zur Förderung von KMU werde den Unternehmen 1.410 Mrd. Forint zur Verfügung stellen.