Budapester Börse würdigt beste Kapitalmarktleistungen

Der Sonderpreis für die Entwicklung der Kapitalmärkte, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wurde, ging an die Wallis Group – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Preis für die größte Börsennotierung des Jahres ging an die Granit Bank, und Equilor Investment wurde zum Wertpapierdienstleister des Jahres ernannt. Die Preise wurden in 25 Kategorien vergeben. Richárd Végh, der Vorstandsvorsitzende der Budapester Wertpapierbörse (BSE), wies darauf hin, dass die Marktkapitalisierung der Budapester Börse Ende 2024 17.785 Mrd. Forint erreicht hatte. Der Aktienbesitz der privaten Haushalte erreichte 2.500 Milliarden Forint, wovon etwa 70 Prozent auf an der BSE notierte Aktien entfielen, fügte er hinzu. Végh sagte, die Steigerung der Investitionen der privaten Haushalte an der Börse gehöre zu den Zielen der Fünfjahresstrategie der BSE und könne durch attraktive Kontokonstruktionen für langfristiges Sparen und Altersvorsorge in Verbindung mit niedrigen Verwaltungsgebühren unterstützt werden.