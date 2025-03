Nagy: Wirtschaftliche Trendwende bereits in 8 Bereichen erkennbar

Der wirtschaftliche Umschwung ist in acht Bereichen deutlich zu erkennen: Beschäftigung, Konsum, Automarkt, Baugewerbe, Kreditvergabe und Wohnungsmarkt, Tourismus und Reallohnwachstum, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy am Samstag auf einem wirtschaftspolitischen Forum – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nagy sagte, die größte kurzfristige Herausforderung für die ungarische Wirtschaft sei die Inflation, die im Januar 5,5 Prozent betrug, während die Lebensmittelinflation 6 Prozent betrug und im Februar weiter anstieg. „Die Lebensmittelinflation muss also in den Griff bekommen werden“, fügte er hinzu. Der Plan der Regierung konzentriere sich auf freiwillige Preis- und Gewinnspannenbeschränkungen und offizielle Preisbeschränkungen, sagte er und fügte hinzu, dass die letztgenannte Maßnahme die wirksamste der drei sei, aber „noch ein langer Weg“ vor ihr liege. Der Minister erklärte, dass zwei der sechs großen Einzelhandelsketten echte Verpflichtungen eingegangen seien, die auf eine Senkung der Lebensmittelpreise hindeuteten. Gegen Preiserhöhungen müsse jedoch vorgegangen werden, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Zwischenzeit sollten Mehrwertsteuererstattungen für die von der Lebensmittelinflation am stärksten betroffenen Gruppen in Erwägung gezogen werden, sagte er. Die Regierung sei bereit, Rentnern ab der zweiten Jahreshälfte 10.000 bis 15.000 Forint für Gemüse, Obst und Molkereiprodukte zu erstatten. Nagy sagte, die Lohnsteigerungsrate habe die Inflation im vergangenen Jahr um 8,7 Prozentpunkte übertroffen. Unter Bezugnahme auf die aktuelle dreijährige Lohnvereinbarung steige der Mindestlohn in diesem Jahr um 9 Prozent und im nächsten Jahr um 13 Prozent. 2027 sei eine Erhöhung um 14 Prozent vorgesehen. Ungarn stehe in Europa an 18. Stelle, was den Grundmindestlohn und den garantierten Mindestlohn angehe. Mit einem Mindestlohn von 1.000 Euro läge Ungarn im Mittelfeld, fügte er hinzu.