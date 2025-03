KunlunChem baut eine 40 Milliarden Forint teure Elektrolytanlage in Ungarn

Das chinesische Unternehmen KunlunChem wird in Szolnok (Ostungarn) eine 40 Milliarden Forint teure Elektrolytanlage bauen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Werk, das erste von KunlunChem in Europa, wird Elektrofahrzeuge beliefern, die in den lokalen Fabriken von BMW und Mercedes hergestellt werden, sagte Szijjártó. Durch die Investition werden 120 Arbeitsplätze geschaffen, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, Ungarn sei zu einem „Vorreiter“ beim Übergang zur Elektromobilität geworden, da deutsche und chinesische Unternehmen Seite an Seite Produktionskapazitäten aufbauten und so Zehntausende von Arbeitsplätzen schufen. Er fügte hinzu, dass China „eindeutig das Tempo des Wandels in der Weltwirtschaft diktiert“. Szijjártó wies darauf hin, dass China Ungarns wichtigster Handelspartner außerhalb Europas sei und in drei der letzten fünf Jahre der größte ausländische Investor im Land gewesen sei. In den letzten zehn Jahren habe die Regierung 64 chinesische Investitionen mit einem Gesamtwert von 5.500 Milliarden Forint unterstützt, fügte er hinzu.

KunlunChem ist einer der fünf größten Elektrolythersteller der Welt. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung sagte KunlunChem, dass die Anlage mit einer Jahreskapazität von 36.600 Tonnen im dritten Quartal 2026 in Betrieb genommen werden soll. Die Anlage wird in einem geschlossenen und automatisch geregelten System mit ausfallsicheren Mechanismen betrieben und erfüllt die strengsten Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften. Der geschäftsführende Direktor von KunlunChem, Guo Yingjun, erklärte, das Unternehmen werde besonders auf eine transparente Information der Einwohner von Szolnok achten. Er würdigte das Erbe der chemischen Industrie in der Stadt und lobte die örtlichen Bildungseinrichtungen.