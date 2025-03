Kúria-Chef: Politischer Fokus auf Richter „beunruhigend“

Der jüngste „politische Fokus“ auf Richter und Gerichte sei „bedauerlich und besorgniserregend“, sagte Prof. Dr. András Zsolt Varga, der Leiter der Kúria, Ungarns oberstem Gericht, in einer Erklärung am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Diese Situation ist der verfassungsmäßigen Rolle der Richter fremd, und wir haben nicht die Mittel, uns ihr zu entziehen“, sagte Varga. „Gleichzeitig ist aber auch klar, dass sie nicht zufällig entstanden ist. Sie wurde durch Unachtsamkeit und Missverständnisse sowie durch die Vernachlässigung der Beziehungen im öffentlichen Leben ausgelöst“. In Bezug auf eine kürzliche Demonstration der Vereinigung ungarischer Richter, die als „politikfreie“ Veranstaltung geplant war, sagte Varga, dass mehrere Redner „eindeutig politische Äußerungen gemacht hätten, einschließlich solcher, die Richter dazu aufforderten, sich über die Verfassung und die Gesetze hinwegzusetzen“, während „die Unterstützer und Organisatoren es versäumt hätten, sich davon zu distanzieren“. „Politische Äußerungen ziehen zwangsläufig politische Reaktionen nach sich. Diese können abgelehnt werden, aber dann müssen sie alle abgelehnt werden, und wir können die Anforderung an die Richter, unparteiisch zu sein, nicht vernachlässigen“, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zu den Reden, die am ungarischen Nationalfeiertag, dem 15. März, gehalten wurden, sagte Varga, dass einige Redner „die Unabhängigkeit der Justiz in Frage stellten und zu Maßnahmen gegen ihre legitimen Führer aufriefen…“. „Es sei „überraschend“, dass weder die Richtervereinigung noch der Nationale Justizrat gegen die „ständigen politischen Angriffe … gegen den Leiter der Kúria“ protestiert hätten, sagte er. „Ich weise daher jede politische Kritik an der Kúria zurück“, sagte er. „Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sind kein Vorrecht der Justiz, sondern eine Pflicht. Ich bin sicher, dass die Kúria ihrer verfassungsmäßigen Pflicht nachkommen wird, alle ihr vorliegenden Fälle rechtmäßig, unabhängig und unparteiisch zu entscheiden“, fügte Zsolt Varga hinzu.