Zollbehörde beschlagnahmt Spionagegeräte in einem Budapester Geschäft

Beamte der nationalen Zollbehörde NAV beschlagnahmten eine Reihe von illegal eingeführten Spionagegeräten in einem Geschäft in Budapest, teilte die NAV am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehörten Ultraschall-Störgeräte, Abhörgeräte, getarnte Spionagekameras und andere Überwachungsgeräte, „die geeignet sind, Audio- und Videoaufnahmen ohne die Zustimmung der Betroffenen zu machen“, hieß es in der Erklärung. Das Geschäft habe nicht über die erforderlichen Genehmigungen für die Einfuhr von Militärtechnologie verfügt.