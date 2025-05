Péter Szijjártó: Brüssel greift die ungarischen Energiepreissenkungen an

Die Entscheidung Brüssels vom Dienstag, die Energiezusammenarbeit zwischen Russland und den europäischen Ländern zu stoppen, sei ein „glasklarer Angriff“ auf die ungarischen Energiepreissenkungen, erklärte der Außen- und Handelsminister am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó bezeichnete die Entscheidung als schockierend und sagte in einem Video, dass die Kosten für Energieimporte in Ungarn um etwa 600 Milliarden Forint steigen würden, wenn Ungarn kein Erdgas, Erdöl und Kernbrennstoffe aus Russland kaufen könne, was bedeute, dass ein „glasklarer Angriff“ gegen die Preissenkungen gestartet werde. In der Praxis wolle man auf diese Weise das ungarische Volk den Preis für seine „sinnlose und unermessliche“ Unterstützung der Ukraine zahlen lassen, die Teil des beschleunigten Vorstoßes sei, die Ukraine in die Europäische Union zu drängen, betonte er. Er betonte, dass man das ungarische Volk nicht den Preis für den beschleunigten Beitritt der Ukraine zahlen lassen werde und einen solch „dramatischen Angriff“ auf die Energiesubventionen nicht zulassen werde. „Wir werden das ungarische Volk davor schützen, wir werden die Senkung der Stromrechnungen schützen und wir werden nicht zulassen, dass die Stromrechnungen in Ungarn in die Höhe getrieben werden, wie es in vielen Ländern Europas bereits der Fall ist“, sagte Szijjártó.