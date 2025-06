Ein junger Mann ist in Kaposmérö in einem Wasserreservoir ertrunken

Ein junger Mann ist in Kaposmérő in einem Regenwasserreservoir einer Tierhaltungsanlage ums Leben gekommen, teilte die Sprecherin der Katastrophenschutzbehörde des Komitats Somogy am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Szabina Mihályka berichtete, dass am Montagnachmittag die Berufsfeuerwehr von Kaposvár, der Katastrophenschutzdienst und die Taucher der Freiwilligen Feuerwehr und Rettungsvereinigung von Kaposvár alarmiert worden seien. Die Rettungskräfte tauchten in das Wasser des Stausees, fanden den jungen Mann und brachten ihn an Land, aber sein Leben konnte nicht mehr gerettet werden, fügte sie hinzu. Sonline.hu erfuhr, dass der 17-jährige Junge ein Praktikum auf dem Gelände absolvierte. Er konnte schwimmen, sprang in den Stausee, konnte aber nicht mehr herauskommen.