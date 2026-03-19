Gulyás: Kein Geld für die Ukraine, bis Ungarn sein Öl bekommt

Die ungarische Regierung werde keinen Beschluss der Europäischen Union zugunsten der Ukraine billigen, solange die Rohöllieferungen nach Ungarn über die Druschba-Pipeline nicht wieder aufgenommen würden, erklärte der Leiter des Amtes des Ministerpräsidenten am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Kein Öl, kein Geld“, sagte Gergely Gulyás bei einer wöchentlichen Pressekonferenz und verurteilte den „eklatanten Verstoß“ der Ukraine gegen ihr EU-Assoziierungsabkommen, da sie damit die Energiesicherheit Ungarns und der Slowakei gefährde. „Niemand kann von Ungarn erwarten, Unterstützung zu leisten, sei es für EU-Sanktionen oder für das 90-Milliarden-Euro-Darlehen für die Ukraine, während wir mit dieser … feindseligen Haltung uns gegenüber leben müssen“, sagte er. Gulyás wies Behauptungen über technische Störungen zurück, bezeichnete die Schließung als „politische Entscheidung“ des ukrainischen Präsidenten und betonte, dass eine weitere politische Entscheidung erforderlich sei, um sie wieder zu öffnen. Er warf Brüssel und Kiew Absprachen vor, die darauf abzielen, „sich in die Wahlen in Ungarn einzumischen“, um die oppositionelle Tisza-Partei zu stärken. „Dies ist auch eine Verletzung der Souveränität Ungarns und widerspricht den Interessen aller ungarischen Wähler, selbst derer, die nicht für die Regierungsparteien stimmen werden oder dies noch nie getan haben“, fügte er hinzu.