Márki-Zay gewinnt Vorwahlen der Opposition

Péter Márki-Zay von der Bewegung „Ungarn für alle“ (Mindenki Magyarországa Mozgalom, MMM) hat die Vorwahlen der Opposition mit 371.560 Stimmen (56,71 %) gewonnen, wie die Facebook-Seite der Vorwahl am späten Sonntag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Seine Gegenkandidatin, Klára Dobrev von der Demokratischen Koalition (DK), erhielt 283.677 Stimmen (43,29 %), so die Seite. Die erste Runde der Vorwahl der Opposition zur Wahl eines gemeinsamen Kandidaten von DK, Jobbik, LMP, Momentum, den Sozialisten und Párbeszéd fand zwischen dem 18. und 28. September statt und endete mit Dobrev auf dem ersten Platz mit 34,76 % der Stimmen. Der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony kam mit 27,31 % auf den zweiten und Márki-Zay auf den dritten Platz (20,01 %). Karácsony zog sich daraufhin aus dem Rennen zurück und unterstützte Márki-Zay, der die zweite Runde, die vom 10. bis 16. Oktober stattfand, gewann.

Auf einer Pressekonferenz, die kurz vor der Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse am Sonntagabend stattfand, versprach Márki-Zay, ein „neues, reineres Ungarn“ aufzubauen. „Fidesz oder kein Fidesz“ bleibe die entscheidende Frage nach den Vorwahlen, sagte Márki-Zay, der derzeit als Bürgermeister von Hódmezővásárhely im Südosten Ungarns amtiert. Eine unerschütterliche Einigkeit in den Oppositionsparteien sei der Schlüssel zur Machtübernahme. Die Maßnahmen der regierenden Fidesz-Partei zur „Zementierung von Parteigängern“ an der Spitze wichtiger Institutionen zeige, dass sie „mit einem Scheitern rechnet“. „Der Weg [von hier aus] führt nicht nach links oder rechts, sondern vorwärts und aufwärts“, sagte er. Márki-Zay sagte, Dobrev habe ihn angerufen, um ihm zu seinem Sieg zu gratulieren.

Er dankte allen, die seine Kampagne unterstützt haben, sowie den DK-Wählern und sagte, er wolle „gemeinsam kämpfen, um das Orbán-Regime zu stürzen“. Die Opposition werde nicht nur an die Macht kommen, sondern auch „eine neue Kultur aufbauen“, in der Hasskampagnen und Erpressung von Politikern inakzeptabel seien, sagte er. „Die Wahlen werden nicht frei sein, weil eine der Mannschaften mit gefesselten Beinen spielen muss“, aber die Opposition wird trotzdem gewinnen, betonte er. Die Opposition werde 22.000 Aktivisten in die Wahlausschüsse entsenden und eine „Belohnung für Hinweisgeber“ ausloben, um Wahlbetrug vorzubeugen, sagte er.