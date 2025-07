Nagy: Ländliche Gebiete „Rückgrat“ Ungarns

Landwirtschaftsminister István Nagy hob bei der Erneuerung eines strategischen Partnerschaftsabkommens mit dem Verband der Nationalen Zivilgarde in Abádszalók, im Osten des Landes, am Samstag die Maßnahmen hervor, die die Regierung zur Verbesserung des Lebens in den ländlichen Gebieten ergriffen hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, die Regierung habe alle Anstrengungen unternommen, um die Bevölkerung in den ländlichen Gebieten zu halten, die er als „das Rückgrat Ungarns“ bezeichnete. Er würdigte die Präsenz der Zivilgarde in den ländlichen Gebieten und ihre Rolle dabei, Ungarn zu einem der sichersten Länder der Welt zu machen. Nagy sagte, das Ziel des erneuerten strategischen Partnerschaftsabkommens sei die Förderung einer engeren Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung von Vorschriften und der Bewertung geltender Regeln. Er fügte hinzu, dass sich die Partnerschaft mit der Zivilgarde nicht nur auf die Politik der Landwirtschaft und der ländlichen Entwicklung, sondern auch auf die Fischerei, die Jagd und die Durchsetzung des Naturschutzes erstrecke.