Tödlicher Verkehrsunfall in der Nähe von Kiskunfélegyháza

Drei Menschen starben und zwei wurden schwer verletzt, als ein Auto in der Nacht zum Samstag in der Gegend von Kiskunfélegyháza auf einer Nebenstraße gegen einen Baum prallte – teilte die Sprecherin der Polizeibehörde des Komitats Bács-Kiskun am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Oberstleutnant Erika Horváth erklärte: Der Unfall ereignete sich gegen halb eins in der Nacht. Der Fahrer des zweitürigen Coupé-Pkw verlor auf der Fahrt von Kunszállás in Richtung Kiskunfélegyháza die Kontrolle über das Fahrzeug, kam zunächst auf den rechten, dann auf den linken Straßenrand und driftete von dort nach links ab. Das Auto streifte einen Strommast und „raste“ dann in die Bäume, wo es auf die Seite kippte. Bei dem Unfall starben die drei Männer aus Városföld, die auf den Rücksitzen saßen, sofort; eine Person wurde schwer, eine weitere leicht verletzt, teilte die Sprecherin mit. Gegen den 27-jährigen Fahrer aus Kiskunfélegyháza, der leichter verletzt wurde, ergab sich der Verdacht auf Trunkenheit am Steuer, weshalb er zur Blutabnahme vorgeführt und anschließend in Gewahrsam genommen wurde, fügte sie hinzu. Die Verkehrspolizei der Polizeibehörde des Komitats Bács-Kiskun hat in dieser Angelegenheit Ermittlungen aufgenommen; der Vorfall wird unter Einbeziehung von Sachverständigen untersucht, teilte Oberstleutnant Erika Horváth mit.