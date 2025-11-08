Ungarn hat sein Programm zur Senkung der Versorgungskosten erfolgreich verteidigt und wird vollständig von Sanktionen im Zusammenhang mit den Pipelines TurkStream und Druschba ausgenommen, gab Ministerpräsident Viktor Orbán nach Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington, DC, bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ungarn wird weiterhin die niedrigsten Energiepreise in Europa haben“, sagte der Ministerpräsident. „Wir haben alle dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen, und das bedeutet konkret, dass wir eine vollständige Befreiung von Sanktionen in Bezug auf die Pipelines TurkStream und Druschba erhalten haben“, erklärte er. Sanktionen, die die Versorgung einschränken oder Energieimporte für Ungarn verteuern könnten, würden nicht gelten, sagte er. „Dies ist eine allgemeine Befreiung ohne zeitliche Begrenzung“, so Orbán.