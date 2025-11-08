Magna International Hungary eröffnet Autoteilefabrik

Die ungarische Niederlassung des kanadischen Automobilzulieferers Magna International hat am Freitag ihre Autoteilefabrik in Vecsés (in der Nähe der Hauptstadt) eröffnet, wie das Unternehmen mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Fabrik wird Karosserieteile und Fahrwerkssysteme für die größten deutschen Automobilhersteller herstellen. Zunächst werden 240 Arbeitsplätze geschaffen, später soll die Zahl der Beschäftigten auf 300 steigen. Das Projekt passe gut zu Ungarns langfristiger Strategie, sich auf wettbewerbsfähige Industrieproduktion mit hoher Wertschöpfung und die Stärkung internationaler Geschäftskooperationen zu konzentrieren, sagte die Staatssekretärin des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, Boglárka Illés, bei der Zeremonie.

Zuvor war berichtet worden, dass die Investition in Höhe von 19 Mrd. HUF mit einem staatlichen Zuschuss von 3,8 Mrd. HUF unterstützt wurde.