Ein Drogendealer aus Dombóvár wurde festgenommen

Ein 38-jähriger Drogendealer aus Dombóvár, der seit fast zwei Jahren regelmäßig Drogen in der Stadt verkaufte, wurde festgenommen, teilte die Polizeibehörde des Komitats Tolna am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Wie berichtet wurde, erhielten die Ermittler in Dombóvár einen Hinweis, dass ein Einwohner der Stadt Drogen verkauft. Der Mann wurde in den letzten Tagen von der Polizei kontrolliert, die in seinem Auto mehr als 300.000 Forint, mit grünlich-braunen Pflanzenresten gefüllte Zigarettenstummel und in Tütchen portioniertes weißes Pulver fand. Ein Schnelltest ergab, dass die Zigarettenstummel Cannabis und das abgepackte Pulver Amphetamin enthielten. Die Ermittler durchsuchten auch die Wohnung des Mannes, wo sie Pflanzenreste, Utensilien zum Verpacken von Drogen – eine Waage, kleine Tütchen – und mehr als 100 Portionen weißes Pulver fanden, wie sie mitteilten. Der 38-jährige Mann wurde festgenommen und zur Rechenschaft gezogen und wegen Drogenhandels angeklagt. Der Dealer gab zu, dass er mehreren Personen „ausgeholfen” habe, wenn sie „Zeug” brauchten, wobei er für ein Gramm Marihuana 3500 Forint und für Speed 4000 Forint verlangte. Er gab auch zu, selbst Konsument zu sein, was durch einen Schnelltest bestätigt wurde, der positiv auf Methamphetamin, Amphetamin und THC ausfiel, wie es hieß. Die Ermittler aus Dombóvár beschlagnahmten auch ein Auto im Wert von mehreren Millionen Forint, nahmen den Mann in Gewahrsam und beantragten seine Verhaftung, die vom Gericht auch angeordnet wurde.