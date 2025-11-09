Hortay: Ungarn kann eine Referenz im Bereich modularer Kernkraftwerke sein

Ungarn kann eine Referenz im Bereich modularer Kernkraftwerke sein, sagte der Leiter der Energie- und Klimapolitikabteilung von Századvég in der Sendung „Vasárnapi újság” (Sonntagszeitung) des Radiosenders Kossuth Radio – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Zusammenhang mit dem am Freitag geschlossenen amerikanisch-ungarischen Abkommen, das den Bau solcher Reaktoren ermöglicht, erklärte Olivér Hortay, dass kleine modulare Kernkraftwerke im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftwerken mit einer Kapazität von mehreren tausend Megawatt eine Kapazität von einigen hundert Megawatt haben, was der Kapazität von Gaskraftwerken entspricht. Die Kerntechnik erlebt weltweit eine Renaissance, wobei modulare Reaktoren einen der vielversprechendsten Innovationsbereiche darstellen. Modulare Reaktoren haben viele Vorteile: Sie sind leichter zu genehmigen und bei ihrer Errichtung können modellhafte Lösungen besser angewendet werden, fügte er hinzu.

Er erklärte, dass die Einführung dieser neuen Technologie in Ungarn aus zwei Gründen gerechtfertigt sei. Zum einen sei die Elektrifizierung ein weltweiter Trend, die Welt und Ungarn benötigten immer mehr elektrische Energie, was insbesondere dann gelte, wenn Ungarn seine Ziele im Bereich der industriellen Entwicklung ernst nehme. Dazu sind Stromerzeugungskapazitäten und günstige Energie erforderlich, und die neue Technologie könnte in der Lage sein, diesen Bedarf zu decken. Der andere Grund ist die Innovation; die Frage ist, wann der boomartige Anstieg im Bereich der kleinen, modularen Kernkraftwerke einsetzen wird. Die Amerikaner sind führend in der Entwicklung dieser Technologie, und da Ungarn sich an dieser Technologie in der Region beteiligen kann, kann es als erstes die erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, Erfahrungen sammeln und den lokalen Lieferanten Wissen vermitteln, das sie später in anderen Ländern nutzen können.

Der Energiepolitikexperte wies auch darauf hin, dass Donald Trump vor der Vereinbarung, die Ungarn von den amerikanischen Sanktionen für den Kauf russischer Energieträger befreit, erklärt habe, dass er die Situation Ungarns verstehe. Er fügte hinzu, dass das eigentliche Problem die westeuropäischen Länder seien, die trotz der verhängten Sanktionen weiterhin russische Energie kaufen und ihre Einkäufe auf Umwegen tätigen. Er meinte, es sei vielsagend, dass nach Trumps Ankündigung der Sanktionen gegen die beiden russischen Unternehmen als erste die Deutschen – die drei Jahre zuvor ein Ölembargo verhängt hatten – um eine Ausnahmeregelung von den US-Sanktionen gebeten hätten. Bulgarien habe ebenfalls um eine Ausnahmeregelung gebeten. „Trump hat den Stein ins Rollen gebracht“, es wäre nicht überraschend, wenn weitere Länder eine Ausnahmeregelung beantragen würden, sagte er.

Er sagte, es würde ihn auch nicht überraschen, wenn die neue Situation dazu führen würde, dass die von diesen Ländern vertretene Sanktionspolitik nachlassen würde. Aus Sicht Brüssels ist keine gravierende Veränderung zu erwarten, da die Führungsspitze der Europäischen Kommission in ihrer Sanktionspolitik so weit gegangen ist, dass es kein Zurück mehr gibt. Sie haben erklärt, dass sie die russischen Energieträger unabhängig vom Ausgang des Krieges mit dauerhaften Sanktionen belegen wollen. Die nächste Schlacht, die die ungarische Regierung schlagen muss, wird darin bestehen, Ungarn auch vor den Sanktionsbestrebungen Brüssels zu schützen, betonte Olivér Hortay.