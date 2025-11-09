MVM-Gruppe und Westinghouse unterzeichnen Vertrag zur Diversifizierung der ungarischen Kernenergieversorgung

Der ungarische Energieversorger MVM-Gruppe und das US-amerikanische Unternehmen Westinghouse haben am Samstag einen Vertrag unterzeichnet, der auf die Diversifizierung der Kernenergieversorgung Ungarns abzielt, teilte MVM mit und fügte hinzu, dass Westinghouse langfristige, stabile Lieferungen von VVER-Brennstoff für das Kernkraftwerk Paks bereitstellen werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Vorbehaltlich der Genehmigungen könnten die Lieferungen im Jahr 2028 beginnen, hieß es in der Erklärung. MVM-CEO Károly Mátrai sagte, die „Maßnahme von strategischer Bedeutung” werde den Betrieb des Kraftwerks sicherer und flexibler machen. „Eine diversifizierte Brennstoffbeschaffung reduziert externe Risiken und bringt Vorhersehbarkeit und bezahlbare Energie für ungarische Familien und Unternehmen”, sagte er.