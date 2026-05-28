KSH: Im April lag die Zahl der Erwerbstätigen bei 4.619.000, die Arbeitslosenquote bei 4,5 Prozent

Im April betrug die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten im Alter von 15 bis 74 Jahren 4.619.000, die Zahl der Arbeitslosen 216.000 und die Arbeitslosenquote 4,5 Prozent – dies teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Im Dreimonatszeitraum Februar bis April 2026 lag die durchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen in der Altersgruppe der 15- bis 74-Jährigen bei 4,618 Millionen und damit um 55.000 unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Die Zahl der erwerbstätigen Männer sank um 18.000 auf 2.464.000, die der Frauen um 37.000 auf 2.154.000. Auf dem inländischen Primärarbeitsmarkt waren 4.430.000 Personen beschäftigt, 72.000 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst betrug 68.000, die der im Ausland Beschäftigten 120.000. In der Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen sank die Beschäftigungsquote angesichts des gleichzeitigen Rückgangs der Bevölkerung und der Zahl der Erwerbstätigen auf 74,7 Prozent. Dieser Wert lag bei den Männern bei 78,8 Prozent und bei den Frauen bei 70,5 Prozent. Die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen im Alter von 15 bis 74 Jahren betrug im Zeitraum Februar bis April 219.000, die Arbeitslosenquote lag bei 4,5 Prozent. Die Zahl der arbeitslosen Männer betrug 116.000, die der Frauen 102.000. Die Quote lag sowohl bei Männern als auch bei Frauen bei 4,5 Prozent.

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Der Bericht des KSH wies darauf hin, dass die durchschnittliche Dauer der Arbeitssuche 13,1 Monate betrug; 33,3 Prozent der Arbeitslosen suchten seit weniger als drei Monaten nach einer Stelle, was 11,6 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahreszeitraums lag. Der Anteil derjenigen, die seit 4 bis 11 Monaten auf Arbeitssuche waren, stieg um 9,2 Prozentpunkte auf 30,6 Prozent, während der Anteil derjenigen, die seit mehr als einem Jahr auf Arbeitssuche waren, um 2,4 Prozentpunkte auf 36,1 Prozent anstieg. Nach den Verwaltungsdaten der Nationalen Arbeitsvermittlung (https://nfsz.munka.hu) sank die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden Ende April 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent auf 221.000, wie der Bericht zitierte.