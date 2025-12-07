Der Nikolaus sauste auf Schlittschuhen in Ajka

Im Zeichen des Nikolaus fand am 6. Dezember in der Eishalle von Ajka ein öffentliches Eislaufen statt, zu dem viele Besucher kamen, wie veol.hu berichtet.

Während der 16-stündigen Veranstaltung konnten sich die Schlittschuhläufer und Besucher davon überzeugen, dass der Nikolaus kein müder alter Mann ist, sondern hervorragend Schlittschuh laufen kann, sogar bis zu anderthalb Stunden lang, während er jedem, der an ihm vorbeikommt, eine Zuckerstange oder ein anderes kleines Geschenk in die Hand drückt und, wenn nötig, hilft er auch einigen kleinen Kindern, die hingefallen sind, wieder auf die Beine. Die Organisatoren zauberten mit Dekorationen, einem Tannenbaum und einem Kamin in der Mitte der Eisbahn Weihnachtsstimmung. Wer für die um 19 Uhr beginnende Runde eine Eintrittskarte gekauft hatte, erhielt passend zum Festtagskostüm ein Tombola-Los, und der Glückliche gewann eine Eintrittskarte für die Eisdisco am 20. Dezember.