PTE ist die grünste Universität Ungarns

Die Universität Pécs (PTE) hat erneut ein hervorragendes Ergebnis in der internationalen Rangliste UI GreenMetric World University Rankings erzielt, die auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien erstellt wird. Damit belegte die Einrichtung unter 1745 Universitäten aus 105 Ländern den 29. Platz und in Ungarn den ersten Platz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Mitteilung der PTE an die Nachrichtenagentur MTI vom Montag wurde betont, dass dieses Ergebnis die führende Rolle der Einrichtung unter den Universitäten, die sich für Nachhaltigkeit engagieren, weiter stärkt und die Bemühungen der Universität um Nachhaltigkeit untermauert. In der Mitteilung wurde Katalin Szili, Mitglied des Kuratoriums der Universitas Quinqueecclesiensis Stiftung, die die PTE unterhält, mit den Worten zitiert, dass die Universität in den letzten Jahren eine Strategie entwickelt habe, in der Nachhaltigkeit den gesamten Universitätsbetrieb durchdringe.

Laut Katalin Szili hat der Modellwechsel durch die Koordinierung von Lehre, Forschung und institutionellen Entwicklungen zu einem spürbaren Qualitätsfortschritt geführt, während seit der Gründung des Koordinierungsrats für nachhaltige Entwicklung eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachbereichen entstanden ist. Dadurch konnten mehrere Entwicklungen in Gang gesetzt werden, die sowohl die Effizienz des Betriebs als auch die Umweltverantwortung erhöhen, erklärte sie. István Decsi, Kanzler der PTE, erklärte, dass man bestrebt sei, die im Bereich der Nachhaltigkeit erzielten Ergebnisse über die Grenzen der Einrichtung hinaus zu tragen und sie zu einem nützlichen Beispiel für Wirtschaftsakteure zu machen. Daher sei es bei Kooperationen von vorrangiger Bedeutung, dass diese konkrete, messbare Fortschritte gewährleisten.

Unter Berufung auf Tamás Fedeles, den für Bildung zuständigen Vizerektor der PTE, wurde mitgeteilt, dass „ein systemisches Denken, das auf globale Erwartungen reagiert, heute eine Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Hochschulbildung ist” und dass das Ausbildungssystem der PTE in immer mehr Bereichen auf Nachhaltigkeit setzt, sei es in den Ingenieur-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften. Laut der Liste ist die „grünste“ Universität der Welt im Jahr 2025 – und damit wie im Vorjahr – die niederländische Wageningen University & Research, gefolgt vom irischen University College Cork und der britischen Nottingham Trent University. Aus Ungarn schafften es noch die Universität Szeged (41.) und die Universität Sopron (99.) unter die ersten hundert. Die Rangliste ist auf der Website https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2025 verfügbar.