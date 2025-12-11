Otthon Centrum: Anstieg der Mietpreise hat sich verlangsamt

In der Hauptstadt lag die durchschnittliche Monatsmiete für Wohnungen zwischen Januar und Oktober dieses Jahres bei 271.000 Forint, was einem Anstieg von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt entspricht, teilte Otthon Centrum (OC) am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit, basierend auf den Daten der von ihnen vermittelten abgeschlossenen Transaktionen.

Den Daten von OC zufolge lag die durchschnittliche Monatsmiete in den größten Städten außerhalb der Hauptstadt in diesem Jahr bei 192.000 Forint, was einem Anstieg von 9,5 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Auf der Grundlage der diesjährigen Vermietungen erwies sich der 2. Bezirk der Hauptstadt mit 358.000 Forint als der teuerste, dicht gefolgt vom 5. und 12. Bezirk, wo die Miete im Durchschnitt bei 328.000 Forint lag. Unter den beliebtesten Stadtteilen lag der Durchschnitt im XI. Bezirk von Buda bei 281.000 Forint, im XIII. Bezirk bei 273.000, im IX. Bezirk bei 268.000 und im VIII. Bezirk bei 241.000 Forint. Etwas moderater sind die Preise im III. Bezirk (237 Tausend) und im XXII. Bezirk (208 Tausend Forint).

Das OC betonte, dass die Mietpreise nicht nur von der Lage und dem Zustand der Mietwohnung, sondern auch von der Anzahl der Zimmer erheblich beeinflusst werden. In Budapest können Einzimmerwohnungen für durchschnittlich 186.000 Forint gemietet werden, während für Zweizimmerwohnungen 266.000 Forint und für Dreizimmerwohnungen 322.000 Forint pro Monat zu zahlen sind. Eine wichtige Veränderung ist jedoch, dass die Preise für Ein- und Zweizimmerwohnungen in diesem Jahr um 5 bzw. 12 Prozent gestiegen sind, während die Mieten für Dreizimmerwohnungen unverändert geblieben sind, wie mitgeteilt wurde. Die Anzahl der Zimmer ist auch in ländlichen Städten ein preisbestimmender Faktor, obwohl die Unterschiede geringer sind als in der Hauptstadt: Einzimmerwohnungen kosten durchschnittlich 127.000, Zweizimmerwohnungen 182.000 und Dreizimmerwohnungen 246.000 Forint. Einen deutlichen Anstieg verzeichnete das OC jedoch nur bei Zweizimmerwohnungen, deren Mieten um 10 Prozent gestiegen sind. Sie teilten auch mit, dass Plattenbauwohnungen im Durchschnitt um 50.000 Forint günstiger zu mieten sind als Ziegelwohnungen. In den ländlichen Universitätsstädten liegt die monatliche Miete für Plattenbauwohnungen im Durchschnitt bei 168.000 Forint.