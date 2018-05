Britischer Botschafter umrundet Balaton

Der britische Botschafter in Ungarn, Iain Lindsay, nahm mit einer Mannschaft der Ökumenischen Hilfsorganisation Hungarian Interchurch Aid am diesjährigen Ultramarathon am Balaton teil. Die zehn Läufer des Staffel-Teams hatten eine Mission: unter dem Motto „Feure uns nicht nur an, sondern spende!“ liefen sie für bedürftige und misshandelte Kinder.





Als Ziel hatten sie sich eine Spendensumme von 200 Tausend Forint gesetzt, mit der sie Kindern einen Aufenthalt in einem Sommerferienlager ermöglichen wollen. Spendenfreudige Fans nutzten gern die Möglichkeit, unter www.segelyszervezet.hu/hu/necsakszurkolj oder über die Spendennummer 1353, wo jeder Anruf oder jede SMS 250 Forint Einnahmen bringt, ihren Beitrag dazu zu leisten.