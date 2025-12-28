Regierung unterstützt vorrangig die Nationalparkverwaltungen

Die Arbeit der Nationalparkverwaltungen unseres Landes ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die instinktive Liebe und der bewusste Schutz unserer geschaffenen Welt mit Entwicklungen, Programmen, Sehenswürdigkeiten und Ökotourismus verbunden sind, teilte Landwirtschaftsminister István Nagy am Sonntag auf seiner Social-Media-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister betonte laut einer Zusammenfassung des Ministeriums, die der Nachrichtenagentur MTI zugestellt wurde, dass die Umsetzung des Operativen Programms für Umwelt und Energieeffizienz Plus im Jahr 2025 eine neue Ära im Naturschutz Ungarns einläuten werde. Aus dem für die zehn Nationalparkverwaltungen verfügbaren Budget von 42 Milliarden Forint werden 59 Projekte gestartet, deren Ziel es ist, die natürliche Umwelt auf einer Fläche von fast 100.000 Hektar zu verbessern.

Er erklärte, dass sich die übergeordneten Ziele des Programms auf fünf Hauptbereiche konzentrieren. Der erste und wichtigste Bereich ist die Wiederherstellung von Lebensräumen, auf den fast ein Drittel der Mittel entfällt. Die Wiederherstellung von Feuchtgebieten ist dabei von besonderer Bedeutung: Diese Gebiete sind die artenreichsten, wertvollsten, aber auch empfindlichsten Gebiete der Natur, weshalb ihr Schutz in der gemeinsamen Verantwortung aller liegt, betonte er und fügte hinzu: Dies zeigt deutlich, dass unser Land beim Schutz von Feuchtgebieten immer eine Vorreiterrolle eingenommen hat, denn wir können uns mit 260.000 Hektar Ramsar-Gebiet rühmen. Als zweiten Bereich nannte er die Entwicklung der Verwaltungsinfrastruktur, die die Erhaltung der Gene einheimischer Tiere und die Naturschutzverwaltung der Schutzgebiete umfasst. Derzeit tragen mehr als 13.000 einheimische Nutztiere zur Erhaltung der geschützten Wiesen bei, während wir die Tierhaltungsbetriebe, Tränken und Wege modernisieren, schrieb er.

Laut einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums ist die dritte Priorität die Stärkung der Präsentationsaktivitäten, deren Ziel die Entwicklung des Ökotourismus ist. Die Nationalparkverwaltungen sind heute die wichtigsten Vertreter des heimischen Ökotourismus: Sie empfangen jährlich 1,6 Millionen registrierte Gäste, verfügen über ein Netzwerk von 1000 Unterkünften und ein 1000 Kilometer langes Lehrpfadsystem, hoben sie hervor. Der vierte Bereich ist der Schutz der unbelebten Naturwerte. Ungarn verfügt über mehr als 4000 Höhlen und kann sich mit drei von der UNESCO geschützten Geoparks rühmen, wurde erklärt. Als fünften Bereich nannten sie die Verbesserung der Bedingungen für den Naturschutz und wiesen darauf hin, dass die Umweltschutzbehörde aus 250 Mitarbeitern besteht und im Rahmen der Projekte die Büros der Naturschutzbehörde, die Maschinenparks und die Anschaffung von Ausrüstung verbessert werden sollen.

Der Präsentation zufolge erhalten die einzelnen Nationalparks aus dem KEHOP-Plus-Programm folgende Beträge: die Verwaltung des Aggtelek-Nationalparks 3,3 Milliarden Forint, die des Balaton-Oberlands 2,6 Milliarden Forint, die des Bükk-Nationalparks 3,3 Milliarden Forint, die des Donaudrava-Gebiets 2,8 Milliarden Forint, 2,5 Milliarden Forint für den Duna-Ipoly-Nationalpark, 2,3 Milliarden Forint für den Fertő-Hanság-Nationalpark, 3,7 Milliarden Forint für den Hortobágy-Nationalpark, 4,3 Milliarden Forint für den Kiskunság-Nationalpark, 4,3 Milliarden Forint für den Őrség-Nationalpark und 4 Milliarden Forint für die Körös-Maros-Nationalparkverwaltung.