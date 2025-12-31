Rentingo: „Otthon Start”-Programm kann die Mieten für Jahre einfrieren

Das Otthon Start-Programm hat seit September eine dauerhafte Preisobergrenze für den Budapester Mietmarkt eingeführt, die im Jahr 2026 und sogar darüber hinaus den Anstieg der Mieten begrenzen könnte, teilte die Vermietungsplattform Rentingo am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Zuletzt gab es während der Coronavirus-Pandemie eine ähnlich turbulente Phase auf dem Immobilienmarkt: Die durchschnittlichen Mieten konnten in der ersten Jahreshälfte die „Glasdecke” von 250.000 Forint nicht durchbrechen, und dann wurde die zu Beginn der Sommermietzeit einsetzende Belebung durch die Ankündigung des Otthon Start Programms gebremst. Im August brach die Nachfrage der Mieter plötzlich ein, was sich seitdem noch nicht vollständig erholt hat, und im Herbst stieg parallel zum Rückgang der Nachfrage das Angebot, und es erschienen Wohnungen auf dem Markt, die mit einem 3-prozentigen Kredit zu Investitionszwecken gekauft wurden, schrieben sie.

Der Mitteilung zufolge blieb die durchschnittliche Angebotsmiete in der Hauptstadt nach einem sechsmonatigen kontinuierlichen Rückgang bis Ende 2025 dauerhaft unter 250.000 Forint, während sich die Nachfragepreise bei etwa 220.000 Forint stabilisierten. Im Dezember verlangten Vermieter durchschnittlich 244.000 Forint für eine Mietwohnung, während Mieter bereit waren, 221.000 Forint zu zahlen, sodass sich die Preisdifferenz auf 10 Prozent verringerte. Laut einer Analyse von Rentingo wird das Otthon Start-Programm auch im nächsten Jahr der wichtigste Faktor für den Budapester Mietwohnungsmarkt bleiben, während der Quadratmeterpreis von 1,5 Millionen Forint das Wertsteigerungspotenzial gebrauchter Wohnungen begrenzt und damit die Nachfrage nach Investitionsobjekten verringert.

Aufgrund des fehlenden Potenzials für einen Anstieg der Immobilienpreise wird die Mietrendite in den Vordergrund rücken, die aufgrund der gedrückten Mieten nur für Otthon Start-Investoren attraktiv sein kann, sodass sich auf der Angebotsseite eine dauerhafte Preisobergrenze bildet, die über Jahre hinweg „bei den Vermietern bleiben” kann. Auf der Nachfrageseite könnte die mit dem Wahljahr verbundene Einkommensverbesserung die Zahlungsfähigkeit der Mieter spürbar stabilisieren, vor allem in den unteren Preissegmenten, aber oberhalb von 250.000 Forint wird es weiterhin eine große Herausforderung sein, Mieter zu finden, schrieben sie. Laut Rentingo könnten Vermieter 2027 mit weiteren negativen Folgen konfrontiert sein, wenn die Fertigstellung der derzeit beginnenden Bauprojekte zu einer erheblichen Ausweitung des Angebots führen könnte, was den ohnehin schon unter Druck stehenden Mietpreisen zusätzlich zusetzen würde.