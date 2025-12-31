Milliardeninvestitionen in Fonyód

Während viele Orte am Balaton eine vorsichtige Abwartehaltung einnehmen, startet eine der beliebtesten Städte am Südufer mit Vollgas ins neue Jahr. Dank der stabilen wirtschaftlichen Lage existieren die im Rahmen der Entwicklung von Fonyód geplanten Projekte nicht nur auf dem Reißbrett, sondern die Straßen sind bereits vom Lärm der Baumaschinen erfüllt, schreibt sonline.hu – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Im Leben von Fonyód steht der Januar nicht im Zeichen des Winterschlafs, sondern der präzisen Planung. Dank erfolgreicher Ausschreibungen und einer bewussten Wirtschaftspolitik wird die Entwicklung von Fonyód auch 2026 ungebrochen fortgesetzt, was das langfristige Wachstum der Stadt und das Wohlbefinden ihrer Einwohner sicherstellt. Laut Bürgermeister Barnabás Erdei ist die stabile finanzielle Lage die Grundlage dafür, dass die Stadt auch aus eigener Kraft in der Lage ist, ihre großartigen Träume zu verwirklichen.

Entwicklung von Fonyód: Von Bedürftigen bis zu Schülern – alle profitieren

Einer der wichtigsten Meilensteine des Jahres ist der Bau des Sozial-, Familien- und Kinderwohlfahrtszentrums des Kreises Fonyód. Das mit mehr als 400 Millionen Forint finanzierte Projekt erreichte bereits im Januar seine spektakulärste Phase: Das Gebäude wird unter Dach gestellt. Der moderne Komplex wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 seine Türen öffnen und sowohl den Mitarbeitern im Sozialbereich als auch den Betreuten einen würdigen Ort bieten. Die Stadtverwaltung beschränkt sich jedoch nicht auf den sozialen Bereich. Im Zeichen der energetischen Modernisierung wird auch das Gebäude des Bürgermeisteramtes komplett renoviert. Im Rahmen des 128 Millionen Forint teuren Projekts werden die alten Fenster und Türen ausgetauscht, das Gebäude erhält eine moderne Außenwärmedämmung und Sonnenkollektoren tragen zu einem nachhaltigen und kostengünstigeren Betrieb bei.

Saniertes Straßennetz und Sportmöglichkeiten

Für die Einheimischen sind die Straßenausbaumaßnahmen vielleicht die greifbarste Veränderung. Im Rahmen des Programms „Wettbewerbsfähige Kreise” werden im März und April fünf kritische Straßenabschnitte mit einer brandneuen Asphaltdecke versehen. Neben der Trombitás utca, der Zrínyi utca, der Szilágyi Erzsébet utca und der István utca können auch die Bewohner der Dárdai köz aufatmen. Auch für Sportbegeisterte und Schüler hält das Jahr eine Überraschung bereit: An der Palonai Magyar Bálint Grundschule wird nach 40 Jahren endlich der rissige Asphaltbelag erneuert. Mit Unterstützung des Programms „Aktív Magyarország” (Aktives Ungarn) wird ein professioneller Handballplatz mit Rekortán-Belag gebaut, der den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht und der Gesundheit der Jugendlichen dient. Fonyód ist also nicht nur ein touristisches Sommerziel, sondern bleibt auch 2026 ein sich ständig weiterentwickelnder, lebenswerter Ort, an dem die Entwicklungen jeden Winkel der Stadt erreichen.