Mitarbeiter von Mercedes-Benz Manufacturing Hungary erhalten Gewinnbeteiligungsprämie

Die Mitarbeiter des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz im Werk in Kecskemét (Zentralungarn) erhalten im April eine Gewinnbeteiligungsprämie in Höhe von 500.000 HUF brutto, teilte Mercedes-Benz Manufacturing Hungary am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Unternehmen hat 2023 mit der Gewinnbeteiligung seiner Mitarbeiter begonnen.