MOL und Serbien unterzeichnen Aktionärsvereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung an NIS

Der ungarische Öl- und Gaskonzern MOL hat mit der serbischen Regierung eine Aktionärsvereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am serbischen Konkurrenten NIS unterzeichnet, wie das serbische öffentlich-rechtliche Fernsehen am Dienstag berichtete – so die Nachrichtenagentur MTI.

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MOL hatte im Januar eine Grundsatzvereinbarung über den Erwerb einer 56,15-prozentigen Beteiligung an NIS von der russischen Gazprom Neft unterzeichnet, gegen die US-Sanktionen verhängt worden waren. Der serbische Staat hält eine Beteiligung von 29,87 Prozent an NIS. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat kürzlich die Frist für den Abschluss der Verhandlungen über den Erwerb der NIS-Beteiligung bis zum 16. Juni verlängert. Die am Dienstag unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht es MOL, „die Verantwortung für die professionelle Führung, den stabilen Betrieb und wertschöpfende Investitionen von NIS zu übernehmen“, teilte MOL in einer Mitteilung auf der Website der Budapester Börse mit.

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„Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion wird MOL die Versorgung des serbischen Marktes und den Betrieb der Raffinerie in Pancevo sicherstellen und gleichzeitig das Netzwerk sowie die logistischen Verbindungen der Energieanlagen der MOL-Gruppe weiter stärken“, fügte das Unternehmen hinzu. „Ich freue mich zuversichtlich auf die Zusammenarbeit mit der serbischen Regierung. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um NIS stärker und profitabler zu machen und sicherzustellen, dass Serbien uns als zuverlässigen Partner sieht“, sagte MOL-Vorstandsvorsitzender und CEO Zsolt Hernádi. „Es ist wichtig zu betonen, dass diese Vereinbarung noch nicht das Ende des Verkaufsprozesses bedeutet. Es muss noch eine Einigung mit dem Verkäufer erzielt und zudem die Genehmigung der Vereinigten Staaten eingeholt werden“, fügte er hinzu.

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Dubravka Dedovic Handanovic, Serbiens Energieministerin, erklärte in der Bekanntgabe, dass die serbische Regierung im Rahmen der Vereinbarung weitere 5 Prozent der NIS-Anteile erwerben werde und dass die Raffinerie in Pancevo noch mindestens zehn Jahre lang mit der gleichen Kapazität wie vor der Einführung der US-Sanktionen weiterbetrieben werde. Sie fügte hinzu, dass die Vereinbarung sicherstelle, dass es zu keinen Betriebsunterbrechungen bei den NIS-Tochtergesellschaften, einschließlich Petrohemija, komme und dass die Regierungsvertreter im Vorstand größeren Einfluss auf Entscheidungen hätten. MOL habe die notwendigen Schritte unternommen, um eine Verlängerung der Verhandlungslizenz der OFAC zu erwirken, hieß es in der Mitteilung.