Szijjártó trifft sich mit Führungskräften von Audi Hungaria

Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó traf sich am Freitag mit Führungskräften von Audi Hungaria, wie sein Ministerium mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach dem Treffen erklärte Szijjártó, die Vorbereitungen für den Produktionsstart einer neuen Generation von Elektromotoren im Audi-Werk in Györ (Nordwestungarn) ab Mitte des Jahres verliefen gut. Er würdigte den Erfolg der im Werk produzierten Modelle Cupra und Q3 und erklärte, dass die Produktion am Standort hochgefahren werde. Er wies darauf hin, dass Audi auch eine Reihe regionaler Servicefunktionen nach Ungarn verlagert habe. Audi Hungaria beschäftigt über 11.500 Mitarbeiter.