Bahart startet das Jahr mit unveränderten Ticketpreisen

Die Schiffe und Fähren der Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) beförderten im vergangenen Jahr fast 2,4 Millionen Passagiere, was laut Angaben des Unternehmens eine der besten Leistungen der letzten 30 Jahre darstellt und die Verkehrszahlen von 2024 um 53.000 übertrifft. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass das Jahr mit unveränderten Beförderungsentgelten beginnt – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Nach ihren Angaben stieg die Zahl der Passagiere auf Personenschiffen im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf über 900.000. Die Fähren zwischen Szántód und Tihany beförderten 1,479 Millionen Passagiere, 459.000 Fahrzeuge und 145.000 Radfahrer. Der Rekordumsatz des letzten Jahres wurde dadurch unterstützt, dass die Regierung 2024 sechs Milliarden Forint für die Flottenentwicklung bereitgestellt hat, fügten sie hinzu. Am 29. August überschritt das Passagieraufkommen die Zwei-Millionen-Marke, von Juni bis Dezember stieg das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorjahr jeden Monat, das Fahrradaufkommen stieg um 12 Prozent auf 198.000.

Im Linienverkehr stieg die Zahl der Passagiere um 7 Prozent auf 665.000. Die beliebtesten Strecken waren weiterhin Fonyód-Badacsony und Siófok-Balatonfüred-Tihany. In der Flotte stachen der Katamaran Füred sowie die neuen Schiffe Tomaj und Balaton hervor, während unter den Ausflugs- und Nostalgiedampfern die Helka und die Kelén am beliebtesten waren. In der Mitteilung wurde hervorgehoben, dass eine der wichtigsten Errungenschaften des Jahres die erfolgreiche Einführung des neuen Rabattsystems war: Dank der zusätzlichen Familienrabatte hat sich die Zahl der Reisenden mit Familientickets mehr als verdoppelt und erreichte 170.000. Darüber hinaus stieg der Anteil der Online- und Automaten-Ticketkäufe: Auf Personenschiffen lag er bei über 20 Prozent, auf Programmschiffen bei über 50 Prozent. Die festlich beleuchtete Fähre zog im Herbst und Winter 4 Prozent mehr Passagiere an als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, und in der ersten Januarhälfte reisten 40 Prozent mehr Passagiere mit den Fähren als ein Jahr zuvor, fügten sie hinzu.

Sie wiesen auch darauf hin, dass BAHART das Jahr mit unveränderten Beförderungsentgelten beginnt. Kinder unter 14 Jahren, Rentner, Personen über 65 Jahren und Familien mit mehreren Kindern können weiterhin kostenlos mit den Fähren fahren, während Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren eine Fahrkarte zum halben Preis erwerben können. Familien und Radfahrer können die Fähr- und Passagierschiffverbindungen zu vergünstigten Konditionen nutzen. Ab März werden auch die Vergünstigungen der BAHART-Karte für Vielfahrer erweitert, die Einsparungen von bis zu 20 Prozent ermöglichen. Das vor 180 Jahren gegründete Unternehmen feiert das Jahr mit mehreren besonderen Veranstaltungen: Im Frühjahr wird der renovierte Hafen von Fonyód fertiggestellt, anschließend beginnt die vollständige Umgestaltung der Anlegestellen. Die Passagierschifffahrtssaison beginnt in diesem Jahr am 28. März, wie mitgeteilt wurde.